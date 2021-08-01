Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘Keşfin Fatih’i yeni hedefi Türkali-4’te’ ifadelerine yer verildi. Keşif kuyusu olan Tuna-1’in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye’nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1’de 3.920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti. İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2’de ise yine 3.950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı. Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası’nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin 28 Mayıs’ta ise Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3’te sondaja başladığı duyurulmuştu.

TPAO SİİRT’TE PETROL ARAYACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi. Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre TPAO Siirt’te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arayacak.

'Kanuni' ilk sondaj için yola çıktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi.

Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda bir süredir Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, bu gün itibariyle limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.