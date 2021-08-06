Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre iklimlendirme sanayiinin temmuz ayındaki ihracatı, önceki yılın aynı ayına göre 12,2 artışla 466 milyon 667 bin dolara ulaştı. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi yüksek bir artışla 3 milyar 479 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BİRİNCİLİK ALMANYA'DA

İklimlendirme sektörü en fazla ihracatını fiyat bazında Avrupa ülkelerine yaparken birinciliği 53 milyon dolarla Almanya sırtladı. Onu 35 milyon dolarla Birleşik Krallık, 25 milyon dolarla İtalya, 20 milyon dolarla Polonya ve 19 milyon dolarla Fransa izledi. İhracatta başı çeken diğer ülkeler ise Romanya, Rusya, Irak, İspanya ve Özbekistan olarak sıralandı.

Klima şikâyetleri dört kat arttı Yaz mevsimiyle birlikte yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları hız kazanırken, şikâyetler de arttı.