Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de son günlerde yaşanan sel afeti balık durumunu da etkiledi. Geçen yıl 10 Ağustos’ta tezgahlardaki yerini alan çingene palamudu halen ağlara takılmadı.

BALIK SAYISINDA AZALMA YAŞANIYOR

Balıkçılar yaşanan hava şartlarından dolayı palamudun bu sene önceki dönemlere göre daha geç çıkacağını söyledi. Son günlerde balık çeşitlerinde de bir azalma olduğunu belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “Hava şartları birkaç gündür sert gittiğinden balık çeşitlerinde de azalma görüldü. Denizdeki fırtınadan dolayı mezgit, istavrit, barbun ve kefal gibi türler eskisinden daha az miktarda geliyor. 20 Ağustos’a doğru palamut da bekliyoruz. Şu anda en çok somon satıyoruz. Onun peşine de levrek ve çipura satıyoruz. Somon ve alabalığın kilosu 25 TL. Çipura ve levreğin kilosu da 45 TL. Fiyatlar gayet uygun” dedi.

“PALAMUDUN ÇIKMA SÜRESİ UZADI”

Çingene palamudunun 20 Ağustos’ta ağlara takılmasını beklediklerini belirten Köse, “20 Ağustos’ta çingene palamudu başlayacak. Geçen sene palamut Ağustos’un 10’undan itibaren çıkmaya başlamıştı. Tane 10 TL’den satmaya başlayıp 5 TL’ye kadar düşmüştük. Eylül ayında da kiloluk palamudun tanesini 10 TL’den satıyorduk. Bu sene çingene palamudunun geç çıkmasının nedeni hava şartları. Yazın çok sıcak geçmesi, son günlerde de havanın serinlemesi ile deniz karıştı. Ondan dolayı da palamudun çıkma süresi geçen seneye oranla uzadı” diye konuştu.

Tezgahlarda 'palamut' sürprizi Fırtınanın ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar palamut sürprizi ile karşılaştı. Ağlarına takılan palamutla kıyıya dönen balıkçılar, sevilen balıkla tezgahları süsledi.

İstanbullular 2020'de en çok hamsi ve palamut tüketti İstanbul'da geçen yıl en çok hamsi ve palamut tüketildi.

Balıkçılar palamuttan sonra hamsiden umutlu Zonguldak’ta av yasağının ardından yaşanan palamut bolluğunun azalma yaşanması balıkçıları hamsiye yönlendirdi.