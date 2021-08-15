Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Yüzde 90 oranında yerlilik oranına sahip olan silahlar başta NATO ülkeleri tarafından kullanırken firma ABD dâhil dünyanın birçok ülkesine mermi ihraç ediyor. Ayrıca, Azerbaycan’ın Karabağ’a zaferinde de rol oynayan Özyurt Silah Sanayi, çatışmalar sırasında Azerbaycan’a tedarik ettiği silah ve mermilerden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından teşekkürname aldı. Kurucu Başkan Serdar Özyurt “müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu yola çıktık. Orta Doğu ülkeleri, Körfez, birçok Afrika ülkesi ile ticari diyaloglarımızı hem profesyonel hem de ikili ilişkiler bağlamında canlı tuttuk. Bütün silahlarımızın projelerinde yerlilik oranını yüzde 90’ın üstünde” diye konuştu.

PKK, Mehmetçiğe NATO ülkelerinin silahlarıyla saldırdı Güvenlik güçleri, örgütün 2017-2021 yıllarında düzenlediği saldırılarda 40'ın üzerinde Amerikan menşeli TOW, İsveç üretimi AT-4 ve Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank mühimmatı kullandığını tespit etti.

