Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO alışveriş merkezlerinin kısmen kapalı kalmaya devam ettiği yılın ilk yarısında aktiflerini yüzde 5 büyütmeyi başarırken konsolide olarak 142 milyon TL gelir elde etti. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, pandemi döneminde Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 doluluk oranlarına ulaştıklarını söyledi. Temmuz ayı ciro rakamlarının haziran ayının da ötesinde gerçekleştiğini ifade eden Durusoy “Yeni kısıtlamalar gelmezse 2021 yıl sonu itibarıyla AVM ciroları anlamında 2019’u yakalayıp bir miktar üzerine de koyabiliriz. Ziyaretçi sayıları ise biraz daha geriden geliyor ama orada da her geçen gün artan ivmeyi gözlemliyoruz” dedi.

AVM'ler aşılama için görece hazır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim hâlinde olduklarını aktararak “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var” dedi.