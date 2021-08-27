Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yüzde 21 artarak temmuz sonu itibarıyla 5,8 trilyon liraya ulaşırken, hisse senedi varlıkları bir yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 396,3 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların borsadaki kazancı ise 123 milyar lira olda. Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları da son bir yıllık dönemde yüzde 1,5 artarak 573,6 milyar lira oldu. Ancak yılın ilk yedi ayında yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında yüzde 7 gerileme görüldü. Yabancı yatırımcıların yüzde 51 olan toplam hisse senedi varlıkları içerisindeki payı da temmuz sonu itibarıyla yüzde 42’ye geriledi.

Diğer yandan Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı azaldı. Nisan ayında 2 milyon 674 bin yatırımcıya ulaşan Borsa İstanbul’da bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuz ayında da düşerek 2,4 milyona geriledi. Hisse senedi piyasasında ayda en az bir defa işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında da sert bir düşüş yaşandı. Bu yılın nisan ayı sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihîrekor kıran hisse senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, iki ayda 748 bin düşerek haziran sonu itibarıyla 1 milyon 211 bine geriledi. Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme ise yüzde 51,5 ile eurobond (kamu) varlıklarında yaşandı. Geçen yıl temmuz sonunda 202,8 milyar lira olan yerli yatırımcıları eurobond (kamu) varlıkları, bu yıl temmuz sonu itibarıyla 307,3 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (özel) varlıkları ise yüzde 26 artarak 80,9 milyar liraya ulaştı.

Borsa şirketlerinin kazancı pandemide yüzde 122 arttı Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak yaklaşık 78,3 milyar liraya yükseldi.