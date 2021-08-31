Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Bünyesinde entegre online rezervasyon sistemi ve kanal yönetimini barındıran Elektraweb’in otel otomasyon programı olduğunu belirten Durukal “Uygulamayı kullanmak için sadece internet bağlantısı, akıllı bir telefon, tablet ya da bilgisayarınızın olması yeterli. Elektraweb, bir otelin bütün departmanlarını ve işlerini yönetebilecek modüllerden oluşuyor. Tesisler ön büro, restoran yönetimi, muhasebe, stok, demirbaş, insan kaynakları, CRM, SPA yönetimi, hotspot, call center, e-fatura..vb modülleri kullanarak entegre yapıda tek programla yönetilebilir hâle geliyorlar. Böylece 15 farklı firma ile yürütecekleri operasyonu sadece bizimle çözümleyebiliyorlar” dedi. Elektraweb’in bulaş riskine karşı da çözümler sunduğunu dile getiren Durukal şu bilgileri verdi: Online Check-in ve rezervasyon, oda kapısının anahtarsız açılması, otel için satın almalar, arıza ve sorun taleplerinin iletimi, anket doldurma gibi pek çok fonksiyon bu uygulama ile misafirlere sunulabiliyor. Aynı şekilde havuz temizliği ve dezenfeksiyon işlemlerinin takibi, izolasyon odalarının takibi, restoran, cafe, spa ve fitness salonlarında giriş çıkış ve kişi sayısının sınırlandırılması işlemleri Elektraweb üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Otellerin bu uygulamaya ilgisi son derece yüksek. Sadece özel tesislerin değil kamu kurumları tarafından da tercih ediliyoruz. Bu yıl TBMM’ye kullanıcılarımız arasına kattı. Ayrıca tüm vilayetevleri, tüm hakimevleri, pek çok öğretmenevi ve polisevi, TCMB’nin sosyal tesisleri, Tüpraş, Tedaş, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türk Telekom ve TMSF’ye bağlı otellerin çoğu Elektra ile yönetilebiliyor.

Elektra Otel yönetim Sistemleri’nin üç kıtada 12 ülkede yaklaşık 4.500 işletme tarafından kullanıldığına dikkat çeken Durukal hedeflerinin ise yurt dışı olduğunu söyledi. Durukal, “Bu ülkeler arasında İspanya, Karayipler Fildişi Sahili gibi dünyanın önemli turizm destinasyonları da var. Bu bizim için çok ümit verici. Yurt dışında bugün 100’ün üzerinde tesis Elektraweb’e geçti. Her ülkede bir dağıtıcı üzerinden büyümeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz, Afrika pazarı ve Balkan ülkeleri. Dünyadaki en büyük otel havuzu olan Amerika ve Avrupa pazarıyla da elbette ilgileniyoruz” diye konuştu.