Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el cep telefonu ve tablet satışına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELGELERİN BULUNMASI ZORUNLU OLMAYACAK

Yönetmeliğin "yetkili alıcının sorumlulukları" başlıklı maddesine yapılan değişiklikle, yenilemeye alınacak cihazların garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen perakende satış fişi ve benzeri belgelerin bulunması zorunlu olmayacak.

REKLAM VE TİCARİ UYGULAMA YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğin 5. maddesine eklenen fıkraya göre, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.

BİLGİLENDİRME ETİKETİ ZORUNLU OLACAK

Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan cep telefonu ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunlu olacak.