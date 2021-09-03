Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Dünya Bankası, IMF, Fitch gibi kuruluşlar yüzde 3 olarak belirledikleri tahminlerini yüzde 6,5’lere kadar yükseltmişti. Dün de Moody’s Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5’ten 6’ya çıkardı. ABD’nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye’nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8’den yüzde 8,4’e yükseltirken, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,4 olarak korudu. Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5’ten yüzde 9,5’e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 5,8 ve 2022’de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.