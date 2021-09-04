Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz yüze eğitime verilen zorunlu pandemi molasının sona ermesiyle birlikte okulların açılmasına günler kala Eminönü’nde okul alışverişi heyecanı başladı. Çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak için Tahtakale’ye gelen veliler yoğunluk oluşturdu.

“ÇANTA SULUK VE OKUL İHTİYAÇLARINI ALIYORUZ”

Çanta, defter, kalem kutu , suluk ve pek çok çeşit okul malzemesinin bir arada bulunduğu Tahtakale’ye alışverişe gelen veliler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Alışverişe gelen velilerden Şule Barut,” İki çocuğumda okula başlayacak. Biri altıncı sınıfa diğeri üçüncü sınıfa geçti. Çanta , suluk ve okul ihtiyaçlarını alıyoruz bugün. Çocukları okula göndermeye hem korkuyoruz ama göndermek zorundayız. Eğitimleri yarıda kaldı. Eksiğimiz de çok” dedi.

“DERSLERİMİ ÇOK ÖZLEDİM”

Annesiyle alışverişe gelen Amine Serra Barutçu ise “Derslerimi çok özledim. Öğretmenimi çok özledim. O yüzden çok heyecanlıyım. Okulda maskemi açmamaya, ellerimi hiçbir yere sürmemeye ve ellerimi her gün dezenfekte etmeye dikkat edeceğim. Bugün de çanta alacağız, bir de suluk beğendim” diye konuştu.

“HER ŞEYİ BİR ANDA BULABİLECEĞİM İÇİN BURAYI TERCİH ETTİM”

Öte yandan, oğlunun okula ilk kez başlamasının heyecanını yaşayan Arzu Güler, “Çok heyecanlıyım ben de. Sevinçliyiz. İnşallah bu pandemiden de Allah bizi kurtarır. İnşallah okullarımız tekrar kapanmaz. İyi gider diye düşünüyorum ve onun heyecanını yaşıyorum. Yahya Hamza da benim ilk çocuğum o yüzden de daha bir heyecan var bende. Okul malzemeleri aldık. Ne gerekiyorsa, hocalarımız ne istedilerse biz de onları aldık. Her şeyi bir anda bulabileceğim için burayı tercih ettim. Okul masrafları için 500 TL bütçe ayırmıştım ve şu an 300 TL harcamışım ama daha eksiklerimiz var tabii. Oğluma okula gittiğinde ellerini bol su ile yıkamasını söyledim. Kendisi de ona çok dikkat ediyor zaten. Elimden geldiğince oğlumu tembih etmeye çalışıyorum” dedi.

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