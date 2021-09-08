Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu.

ENFLASYON SON ÇEYREKTE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi konularında iyileşme alanı var.

Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor.

Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme.

Türkiye 2021 başından bu yana belirgin reel faiz veren nadir ülkelerden biri oldu.

Cari dengedeki iyileşmeye ek olarak risk primi de iyileşecek.

Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.

Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyesinden 115-120 milyar dolar bandına geldi."