Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şirketin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 12 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirterek “Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Türkiye Sigorta olarak bu konuya millî bir görev olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarına değer katarken, ismimizden aldığımız sorumlulukla ve sektörün lider şirketi olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekûn büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz” dedi. Türkiye Sigorta’nın 2.700 çalışanı ile 8.300 dağıtım ağı, 5.950 hizmet noktası ve 40 faaliyet bölgesinde, tüm Türkiye’nin hizmetinde olduğunu belirten Benli, çalışan sayısını önümüzdeki dönemde 5.000’e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. “Sigorta ihraç eden bir Türkiye Sigorta olacağız” diyen Benli, dünya dışına teminat verebilen bir sigorta şirketi haline geldiklerini, afet bölgeleri için yaptıkları ödemenin 300 milyon TL’yi geçtiğini kaydetti.

MARKA YÜZÜ TİMUÇİN ESEN

Toplantıda, şirketin kuruluş yıl dönümünde yayına girecek reklam filmleri serisinin gösterimi de yapıldı. Türkiye Sigorta’nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Esen ‘Hekimoğlu’ dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçti.

Türkiye İş Bankası 97 yaşında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran, ekonomik sıkıntıların aşılmasında, öngörülebilirliği sağlamanın, serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin, kararlı ve sabırlı duruşun anahtar olduğunu belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Ekonomiye güven artıyor Merkez Bankasının test sürecinden geçtiğine dikkat çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “Yatırımcı, ekonomik parametrelere bakan, ekonomik parametreleri değerlendiren ve enflasyonda bir düşüş eğilimi görmeden faiz oranlarını indirmeyen bir Merkez Bankası olduğunu hissetti. Dolayısıyla ben bir güven artışı olduğunu ve ilk adımın gerçekleşmeye başladığını görüyorum” dedi