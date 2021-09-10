Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, TTT World Medikal Sarf Ürünleri Üretim Fabrikası’nda yerli imkânlarla kan tüpü üretmeye başladıklarını belirterek “Fabrikamızda şu anda serum setleri, enjektörler ve test kitleri gibi 17 ayrı kalemde malzeme üretiyoruz. Yaklaşık 540 milyon liralık yatırımla kurduğumuz fabrikamızda şimdi de kan tüpleri üretmeye başladık.

2021’in başına kadar Türkiye, tek kullanımlık tüpte yıllık yaklaşık 700 milyon adet ithalata mahkûmdu. Bu ithalatın tamamına yakınını da ABD, Almanya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden yapıyorduk. Şimdi ise yurt dışı muadilleriyle aynı kalitede olan kan tüplerini yarı maliyetine Türkiye’de üretip satıyoruz” dedi.

Son bir yıldır Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 30’unun yerli üretim kan tüplerini kullandığına işaret eden Şahin “Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye pazarının en az yüzde 75’ini, Avrupa pazarının da yüzde 35’ini yakalamayı hedefliyoruz. Bugün sadece ülkemizin yaklaşık 100’e yakın hastanesi ve 17 ilinde ürünlerimiz kullanılıyor. Başta İngiltere olmak üzere Ukrayna, Polonya, Romanya, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkelerinin pek çoğuna ve Afrika ülkelerine kan tüpü ihraç ediyoruz. Avrupa gibi medikal sarf alanında en büyük pazarlardan biri olan coğrafyaya Çin’den ABD’den daha fazla ürün satmaya başladık” diye konuştu.

400 MİLYON $ TÜRKİYE’DE KALACAK

Yapılan üretimle şu anda kan tüpü ithalatına harcanan paranın 150 milyon dolarının şimdiden Türkiye’de kaldığını kaydeden Şahin “Önümüzdeki yıl hedefimiz, 400 milyon doların yerli üretimle ülkemizde kalması. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 600 milyon dolarlık bütçeye yerli üreticilerin hâkim olması söz konusu olacak. Ürünleri yurt dışına da satacağız. Ülkemiz ilk etapta yıllık 250 milyon dolarlık yurt dışına ihracat gerçekleştirmiş olacak” ifadelerini kullandı. Yerli üreticiler olarak Türkiye’nin birkaç yıl içerisinde yüzde 90 oranında dışa bağımlılığını sonlandıracağına ve yurt dışına ihracat yapan en önemli medikal ihracatçılardan biri olacağına inandıklarını söyleyen Şahin şöyle konuştu: Eğer yerli ürünler pandemi döneminde piyasaya girmeseydi Türkiye’de bir kan tüpünün fiyatı bugün bulunduğu fiyatın yaklaşık 2-3 katı olurdu. Bizim piyasaya yetişmemizle rekabet ortamı sağlanmış oldu. Yabancı üreticiler Türkiye’de istedikleri gibi fiyatlama yapamadı.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı

Çimento ve gübre ihracatına kısıtlama Önce iç piyasanın talebi karşılanacak, sonra ihracata izin verilecek. Böylece çimento ve gübre fiyatı dizginlenecek. İnşaat ve tarımda girdi maliyetleri düşecek.