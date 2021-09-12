Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar’dan oluştu.

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulun kapanış programında yaptığı konuşmada “31. yılımızı geride bırakırken, Türkiye’mizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD’ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Devraldığımız bu bayrağı, inşallah hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız. MÜSİAD bir ocaktır, bir okuldur, bir gönüllü teşekküldür ve kapısı ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Türkiye ve tüm insanlık için eserler bırakmak adına gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun ne denli büyük olduğunun farkındayız. MÜSİAD’ı bugünlere taşıyan ruh ve heyecanla, bu sorumlulukları yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Tüm dünyada ekonomiden sosyal yaşama, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda olağanüstü gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye de son 20 yılda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin büyük bir atılım göstereceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye stoklarını artırmalı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Covid-19 salgını sürecinde ekonomik büyümeye dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,5-6 oranında büyüyeceğini düşündüklerini bildirdi.