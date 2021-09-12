Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN, kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Kırıkkale Belediyesinin yaptığı girişimler neticesinde; kent merkezindeki 17 kavşakta bulunan eski trafik ışıkları kaldırıldı, yerine ise “Trafik sinyalizasyonu ve yapay zekâ akıllı kavşak” kurulumu yapıldı. Sistemde kamera, loop dedektör, sensörler ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirleniyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, proje ile kavşakta bekleme süresini yüzde 24, dur-kalk süresinin de yüzde 22,5 azaldığını ifade ederek, motorlu araçlarda 12 milyon liralık da yakıt tasarrufu sağlayacağını söyledi. Öte yandan ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgelerine sahip olan Trafik Yönetim Sistemleri’nin seri üretim çalışmalarını da sürdürüyor.

Millî savaş uçağını ASELSAN donatacak Türk Savunma Sanayii’nin lider şirketi ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği teknolojilerle Millî Muharip Uçağını (MMU) donatacak.