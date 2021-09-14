Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, son haftalarda perakendede yaşanan fiyat artışlarını dizginlemek için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde marketlere baskın yapılmıştı. Dün de 9 büyük şehirdeki 10 halde eş zamanlı denetim gerçekleşti. İstanbul Bayrampaşa ve Ataşehir, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Aydın ve Samsun toptancı hallerine giren ekipler, denetim kapsamında müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturaları inceledi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlatılmıştır. Bu denetimler devam edecek” denildi. Bu arada Bakanlık, yılın ocak-ağustos döneminde deterjan, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren 1877 firmanın 2152 parti ürününü denetledi. Güvensizliği tespit edilen ürünler için 1,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgâhlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek. milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuşmuştu.

Gıdada enflasyon %29

Enflasyon ağustos ayında beklentileri aşarak yüzde 19,25 seviyesinde açıklandı. Gerçekleşen enflasyona göre reel faiz negatif bölgeye geriledi. Özellikle gıda enflasyonu yüzde 29 ile, son 28 ayın zirvesine çıktı. TCMB’nin ağustos ayı enflasyon değerlendirmesinde de gıda fiyatlarının enflasyona olumsuz katkısına dikkat

çekilmişti.

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