Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar dinî inançlarından dolayı ayrımcılığa uğruyor. Özellikle Batı ülkelerinde saldırılar giyim üzerinden kendini gösteriyor. Kadınların yaşadığı bu ayrımcılığa dikkat çekmek isteyen muhafazakâr giyim ve moda markası Modanisa, marka elçisi Halima Aden ile mottosunu İngilizce “Your World To Wear”, Türkçe “Kendin olmak Modanisa” sözleriyle tüm dünyaya duyurdu. Modanisa, mottosunu globalde İngilizce kullanırken, hizmet verdiği 6 farklı dile de uyarladı.

KENDİ EVİMDE GİBİYİM

Kendisi de ayrımcılığa maruz kalan, dinî inançlarından taviz vermediği için defilelere son veren Aden “Modanisa’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Modanisa, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu; benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi Modanisa ile eve dönüş hissi yaşıyorum” diye konuştu.

Halima Aden, bir soru üzerine podyumlara veda kararının ardından meslektaşlarından destek gördüğünü, çünkü tüm bunları moda endüstrisinde çalışanların da yaşadığını, kendisinin sadece bunları yüksek sesle dile getirdiğini söyledi. Aden, gençlere önerileri sorulduğunda “Kendinizi değil, oyunu değiştirin” dedi. Aden, iki yıllık bu çok özel anlaşma kapsamında tüm dünyada Modanisa’yı temsil ederken, iki tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011’de yola çıktıklarını söyleyen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe de Halima Aden’le tanışıklıklarının 2016’ya uzandığını anlattı. Türe şöyle devam etti: Bizim Halima Aden ile birlikteliğimiz, hayli geçmişe dayanıyor. 2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması’na katılan Halima Aden, yarışmada Modanisa’dan satın aldığı kıyafetle yürümüş ve ABD’de bir güzellik yarışmasına katılan ilk tesettür giyen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Halima, 10 ay kadar önce, ‘kendisini inançlarından taviz vermeye zorladığını’ söyleyerek modelliğe veda etmişti. Halima Aden’in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor. Halima Aden sadece mesleğini icra edişiyle değil, hayattaki duruşuyla da tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir örnek kişi, rol model. Modanisa’nın varlık amacıyla Halima’nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince, bize de tüm dünyadaki kendisi olmak isteyen muhafazakar kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü.

10. yılda 5 kıta 140 ülke

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-Ticaret ve online giyim platformu. Tüm dünyadan aylık 21 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine sipa-rişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye’den binden fazla marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son üç yılda üst üste Türkiye’nin e-İhracat şampiyonu oldu.