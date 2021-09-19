Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığının son dönemde haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçerek marketlere yönelik yoğun denetim başlatması sonrası e-Ticaret sektöründe de “fiyat artışı”na yönelik denetimler artırıldı. e-Ticaret sektöründe vatandaşların ezilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, elektronik ticaret sektöründe şikâyet mekanizmalarını ve denetimleri artırdıklarını söyledi.

PTT iştirak şirketi PttAVM.com olarak fahiş fiyatlı ürünlere karşı oluşturacakları özel ekiple özellikle temel gıda ürünlerinin piyasa fiyatlarının aşırı üstünde olmaması için çabalayacaklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti: Online pazar yeri olarak platformlarda yer alan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak fahiş fiyatlandırmaya karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Satılan ürünler 24 saat ekiplerimizin süzgecinden geçiyor. Eğer salgın sürecini ve fiyat artışlarını fırsata çevirenler tespit edilirse satıcılarla iletişime geçerek, normal piyasa fiyatlarına yani makul seviyeye çekilmesi konusunda gerekli adımları atıyoruz. Bu noktada vatandaşlara büyük görev düşüyor. PttAVM’de özellikle gıda ürünlerinde piyasa fiyatlarının aşırı üzerinde fiyatlı ürünleri gördüklerinde vatandaşlarımızın durumu ‘444 1 788’ numaralı çağrı merkezimize bildirmeleri yeterli olacaktır. Çağrı merkezimize gelen bildirimleri dikkatle inceliyoruz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından da e-Devlet üzerinden bu tür şikâyetler alınıyor.

40’IN ÜZERİNDE SATICIYA İNCELEME

Çevikoğlu, daha önce PttAVM.com olarak salgın sürecinin başında ve tanzim satışlarda vatandaşı koruyan adımlar attıklarını belirterek “PTT iştirak şirketi olarak kamu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu yönde hareket ediyoruz. Fiziksel marketlerde olduğu gibi online satışlarda da fahiş fiyatlarla mücadele etmek gerekiyor. Diğer mağazalara göre bu alanda sorun daha az olsa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanımız, e-Ticaret platformlarında özellikle güven damgasına dikkat etmeli” diye konuştu. Fahiş fiyatla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Çevikoğlu, yeni tip koronavirüs salgını döneminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40’ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlattıklarını bildirdi. İnceleme sonucunda PttAVM üzerinden satışı yapılan maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin satışına izin verilmediğini vurgulayan Çevikoğlu “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu dönemde de denetimleri artıracağız” dedi.

Çevikoğlu, yaptıkları denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine de inceleme yaptıklarına işaret ederek “Vatandaşlarımız kötü niyetli satıcılarla karşılaştığında bizlere durumu bildiriyor, konuyu inceliyoruz. Bilerek ve isteyerek vatandaş mağdur edilmişse o satıcılarla yolumuzu ayırıp kara listeye alıyoruz” ifadelerini kullandı. “Doğru fiyat, doğru ürün” politikasıyla hareket ettiklerinin altını çizen Çevikoğlu, bu dönemde temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünü radarlarına aldıklarını söyledi.

Artan fiyatlar ahlakı da bozdu! Kiralar fırlayınca bazı mal sahipleri “emlakçıymış gibi” kendi evini kiraya vermeye ve buradan en az bir kira tutarında komisyon talep etmeye başladı. Ev arayan vatandaş; komisyon, ilk kira, depozito derken, daha eve taşınmadan çok yüklü fatura ile karşılaşıyor.

Diyanet'ten hutbe: İyi bir mümin fahiş fiyat uygulamaz Vatandaşın cebini yakan marketlerdeki fahiş fiyatları, hükûmet yakın takibe aldı. Bu durumu Diyanet de gündeme getirdi.