Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'de 1990'dan bu yana faaliyet gösteren, endüstriyel dondurma markası Algida, pandemi sebebiyle daralan pazarda bu yıl yüzde 17 büyüme öngörüyor. Covid-19 sebebiyle dışarıda yeme alışkanlıkları sekteye uğrayınca daralan pazarda yatırım yapan Unilever'in Dondurma Kategorisi Başkan Yardımcısı Toloy Tanrıdağlı, 15 marka ve 100'ü aşkın ürünle her yıl ortalama 16 milyon haneye girip 49 milyon tüketiciye ulaştıklarını, Çorlu ve Konya'daki fabrikalarında istihdama ve ekonomik büyümeye katkıda bulunduklarını söylediği konuşmasında "Son 10 yılda 300 milyon dolar yatırım yaptık. Dondurma alışkanlıklarının oluşmasına katkıda bulunurken, ortaklarımız aracılığıyla 297 milyon dolarlık yatırıma aracılık ettik" dedi.

Kullandıkları işlenmiş ürünlerin yüzde 97'sini, ambalajın yüzde 100'ünü yerli kaynaklardan elde ettiklerini, GSYH'ye 4,2 milyar lira katkı yaptıklarını söyleyen Tanrıdağlı, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, Güneydoğu Asya'ya kadar dondurma ihraç ettiklerini, şimdi de dev ABD pazarına ihracat için üretime başladıklarını dile getirdi.

SADECE YAZIN YENMEZ

Toloy Tanrıdağlı, Türkiye'de dondurmanın yüzde 80'inin sıcak mevsim olan mayıs-ekim arası tüketildiğini, amaçlarının bu mevsimselliği kırmak olduğunu belirttti ve "Öte yandan Algida kakao, süt, şeker, kağıt, karton gibi hammaddenin yüzde 46'sını sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyor. Daha az şeker, daha at atık için çalışıyoruz" diye konuştu. Unilever Dondurma Kategorisi Pazarlama Direktörü Özge Özmen Kireççi de ekonomik değer üretmenin yanı sıra mutluluğun paylaşılabilir, öğretilebilir bir şey olduğundan hareketle çocuklardan başlayarak bunu anlattıklarını, üniversite öğrencisi ve gençlere 'Ben Algida' projesiyle iş sağladıklarını 'Kadınlarla Güzelleşen Külahlar ve Kadınlarla Güzelleşen Tatlılar' projeleriyle kadın emeğinin güçlenmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderildi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal yapacak ve içinde avokado, limon ve dondurma gibi bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.