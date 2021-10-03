Türkiye Gazetesi

Japonya, yabancı işçilere yönelik usandırma, taciz, ve aşırı mesai şikayetlerinin üst süte gelmesinin ardından hükümet harekete geçti.

AKILLI TELEFON UYGULAMASI GELİŞTİRECEK

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) liderliğinde ulusal ve uluslararası firmalar insan haklarını korumak için ortak akıllı telefon uygulaması geliştirecek. Uygulama, yabancı işçilerin, bünyelerinde çalıştığı firmalarının haberi olmadan, üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını sağlayacak. Projenin sekretaryasında insan hakları kuruluşları da görev üstlenecek.

200’DEN FAZLA FİRMA PROJEDE YER ALACAK

Yabancı işçiler, sekretaryaya iş yerlerindeki "insan hakları" problemlerini doğrudan aktarabilecek. Toyota Motor, Aeon Co. SoftBank Group, Ajinomoto gibi sektörlerinin devleri dahil 200'den fazla firma ortak projede yer alacak.

İŞÇİ SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

JICA yetkilisi, uygulama vasıtasıyla "Japonya'daki yaşam üzerine birçok dilde faydalı bilgileri de paylaşacaklarını" söyledi. Kyodo, Japonya'da yabancı işçi sayısının, 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak, geçen yıl 1,72 milyona yükseldiğini aktardı.

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