Türkiye Gazetesi

Pandemiyle birlikte karavan satışlarında artış yaşanırken, karavan sektörünün uzun zamandır beklediği ÖTV indirimi, Meclis gündemine alındı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

1 Ekim'de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi yer aldı.

YÜZDE 220’YE ÇIKARILMIŞTI

Motorlu karavanda ÖTV, yüzde 80'den yüzde 140'a, son olarak da yaklaşık 7 ay önce yüzde 220'ye çıkarılmıştı.

Karavana vergi indirimi fenomene yüzde 15 stopaj Vergi paketine son şekli veriliyor. Dijital vergi dairesi hayata geçirilecek. Sermaye artıran şirketler desteklenecek. Pandemide ön plana çıkan karavan turizmi teşvik edilecek. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergi indirilecek.

Karavanını iş yerine çevirdi! Hem geziyor hem de para kazanıyor Karavanıyla Türkiye'yi karış karış gezen Fatih Baran Akyüz, karavanını kahve dükkanı yaptı. Akyüz, hem tatil yapıp hem de para kazanıyor.

Karavan ekonomisi Sadece karavanlara değil, ekipmanlara da talep arttı. Tente, tepe klimaları, set üstü ocak, mangal, kamp masaları, projeksiyon perdeleri gibi birçok kalemde talep patlaması yaşanıyor.