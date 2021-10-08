Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ve dünyada son dönemlerde en çok konuşulan konular arasında gıda fiyatları geliyor. Yükselen gıda fiyatları halk tarafından tepki çekerken, yetkiler yaptıkları çalışmalarla gıda fiyatlarındaki yükselişi durdurmaya çalışıyor.

“BİRİNCİ SINIF ELMANIN FİYATI TARLADA 1.75 TL”

Geçtiğimiz ayın başında bir elma üreticisi topladığı elmalarının başında tarlada video çekerek sosyal medyada paylaştı. Çiftçi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Birinci sınıf elmanın fiyatı tarlada 1.75 TL. Markette ise 9 TL. Meyve suyuna ayırdığımız elmalar da var. Bunun gibi 3 bahçemiz daha var. 150 ton meyve var elimizde. Elmalarımız çok güzel. Ancak hal yasası henüz çıkmadı. Ekim-dikim planı da yok. İşte bu yüzden bahçeden elma 1.75 TL’ye çıkıyor. 20 gün boyunca 60 kişi çalışıyor sadece hasat döneminde. Daha birçok gider var. Ziraat mühendisiyim ürünümü satamıyorum.”

“ARALARDA BİRİLERİ BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR”

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, konu ile ilgili ise şunları söyledi: “Yıllardır üreticilerimiz benzer sorunla boğuşuyor. Neredeyse her üründe bu sorun yaşanıyor. Çiftçi kazanamazken aralarda birileri büyük paralar kazanıyor. En son pazar ve markette de fiyatlar zirve yapıyor. Üreticim 1 kilogram elmayı tarlada 1.5-1.75 TL’ye satıyor. Bu iyi kalite elmaların fiyatı... Meyve suyu olacak elmaların fiyatı ise 1 TL seviyelerinde olabiliyor. Ancak iyi kalitedeki elma pazara ya da markete ulaşana kadar 9-10 TL’ye ulaşabiliyor. Pazarda ise iyi kalitedeki meyveler 6-7 TL’ye satılıyor. Hatta bazı market ve pazarlarda meyve suyuna gitmesi gereken elmaların satıldığını görüyoruz. Onların bile kilogram fiyatı 5-7 TL arasında değişiyor” dedi.

“ÇİFTÇİ DIŞINDA HERKES KAZANIYOR”

Elma üretiminde bir sorun olmadığını, üretimin yeterli olduğunu belirten Veli Kenar, “Ben elmayı üretiyorum, kabzımala veriyorum. Ürünümüz hale gidene kadar fiyatı artıyor. Hale gidene kadar olan süreçte hesap yapıyoruz kilogram başına 1 TL eklenmesi mümkün değil. Ancak fiyat bir anda 2.5 TL seviyesini aşıyor. Sonrasındaki fiyat artışını ise hiç anlamlandıramıyoruz. Çiftçi dışında herkes kazanıyor” dedi. Geçmişte üreticilerin pazar yerlerinde ürünlerini satabildiğini belirten Kenar, “Ancak şimdi üreticiler pazar yerlerinde ürünlerini satamıyor. Çiftçi pazar yerinde satış yaparken, pazarcılar da yüksek fiyat belirleyemiyordu. Çünkü çiftçi yüksek kârla satmaya çalışmıyordu. Bir nevi denge görevi görüyordu. Şimdi ise bu mümkün değil” dedi.

KAR MARJINI YÜKSEK TUTUYORLAR

Domates, çilek gibi çabuk bozulan ürünlerde tarladan markete kadar olan süreçte yapılan yolculuk esnasında bozulmaların ya da çürümelerin olduğunu belirten Veli Kenar, “Bu yüzden satıcılar bu ürünleri aldığında yüzde 30 gibi bir fire hesaplayarak fiyat belirliyor. Yani kâr marjını yüksek tutuyor. Örneğin tarladan 100 kilogram çıkan bir domates belki de markete 70 kilogram olarak gidiyor. Ancak elmada böyle bir durum söz konusu değil. Firesi yok denecek kadar az olur. Pazarda, markette 1 hafta satılsa bir şey olmaz, çürümez. Buna rağmen yüksek kârlarla satılmasını anlamlandı-ramıyoruz” ifadelerini kullandı.

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