Türkiye Gazetesi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yapılan tropikal meyve ihracatının yüzde 172 oranında arttığını söyledi. Dokuz ayda 1 milyon 312 bin dolarlık yaban mersini, 330 bin dolarlık kivi, 106 bin dolarlık avokado, 37 bin dolarlık çarkıfelek ihraç edildiğini dile getiren Çavuşoğlu hemen hemen her ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek “Yaban mersini Avrupa’nın tüm bölgesine gidiyor, avokado ve ejder meyvesi de daha çok Ukrayna’dan alıcı buluyor. Rusya da yavaş yavaş başlamış durumda” dedi. Tropikal meyve sektöründe ihracatçı sayısında da artış yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu “Geçen yıl 34 olan ihracatçı sayımız, bu yıl 42’ye yükseldi” diye konuştu.

Türkiye’nin tropikal meyve ihracatı 7 milyon dolara koşuyor Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye geneli tropikal meyve ihracatının son 3 yılda yüzde 40 arttığını söyledi.

Avokado üreticileri 11 milyon dolar kazandı Tropikal meyvelerden avokadonun Türkiye'de üretimi son beş yılda üç kat artarak 18 bin tona ulaştı.