Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Ekonomiye dolaylı 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü; yılın ilk dokuz ayında, yüzde 48 artışla 4,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörde metalik cevher ihracatı, 1,63 milyar dolarlık dış satımla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada 941 milyon dolarla işlenmiş doğal taşlar yer aldı. En çok ihracat 1,3 milyar dolarla Çin’e yapıldı. Onu 419 milyon dolarla ABD takip etti.

‘BOR’DA REKOR YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Artış devam ederse yılı 6-6,5 milyar dolar sektör ihracatıyla kapatırız. Dünyanın her yerine birçok maden ürünü ihraç edebiliyoruz. Bor, Türkiye için çok önemli. Yüzde 60-62’ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden rekor kıracak. Madencilik, günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten bir sektör. Ciddi bir istihdam ve ihracat potansiyeline sahip. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak da bunun en az 4-5 katı” değerlendirmesinde bulundu.

Madene ruhsat gecikiyor, ihracatçı modayı kaçırıyor Dünya doğaltaş sektöründe ‘renk modası’ olduğunu belirten TİM Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya “Çin’de şimdi gri taş moda, çıkarmak istiyoruz ama ruhsat süreçleri iki yıl sürüyor. Modayı kaçırıyoruz. Süreçler kısalmalı” dedi.

Yeşil enerji için 6 kat daha madene ihtiyaç var Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş süreci hızla sürerken, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde altı kat fazla madene ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Yeşil enerji için 6 kat daha madene ihtiyaç var Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş süreci hızla sürerken, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde altı kat fazla madene ihtiyaç duyulacağını söyledi.