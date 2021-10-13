Türkiye Gazetesi

Pandemi ile mücadele sürerken alınan tedbirlerin ve teşviklerin etkisiyle Türkiye ekonomisinden pozitif sinyaller gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda ise yüzde 5,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki artış ise yıllık bazda yüzde 19,9 oldu.

Sanayi üretimindeki güçlü seyir sürerken, analistler, sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini kaydederek, söz konusu eğilimin büyüme üzerinde olumlu olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini vurguladı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretimi verilerine çeyrekler bazında bakıldığında, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 artışlar sonrası üçüncü çeyreğin ilk iki ayında da önceki çeyrek ortalamasının yüzde 1,2 üzerinde devam ettiğini kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 40,3 arttığını ve katma değer artışının da yüzde 40,5 olarak açıklandığını ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti: Önceki üç çeyrekte de, yüzde 8,5, yüzde 10,2 ve yüzde 11,3 değişime karşılık katma değer değişimi yüzde 7,3, yüzde 10,3 ve yüzde 11,7 ile yakın olmuştu. Üçüncü çeyrek ilk ayında ise geçen yılın aynı döneminin yüzde 9 üzerinde devam ediliyor ve üçüncü çeyreğin tamamında yüzde 8-9 aralığında üretim artışının yakalanabileceğini düşündürüyor.

TURİZM VE İHRACAT ETKİSİ

Başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerinde belirgin toparlanma izlendiğinin ve dış talepte de toparlanmanın devam ettiğini dile getiren Bürümcekçi, "Gerek sanayi üretimi endeksinde gerekse millî gelir serisinde gelinen tarihi yüksek seviyeler 2020 yılının aynı dönemlerine göre büyümenin yine gücünü koruyacağını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin ilk iki ay sonuçları çeyrekten çeyreğe artışın devam edeceğini düşündürüyor" dedi.

"Son dönemde para politikasının gevşeme sürecine girmesi, finansal koşulların görece gevşek seyrini koruması ve dış talebin canlı küresel ekonomik aktivite nedeni ile güçlü seyretmeye devam etmesi büyüme eğilimine destek veriyor" diyen Bürümcekçi, şu değerlendirmede bulundu: Buna karşılık, bankacılık kredi hacmi trend artışının sınırlı kalması ve fiyat artışlarının yüksekliği iç talep üzerinde aşağı yönde etkide bulunmaya başladı. Bu doğrultuda yüzde 9,3 olan 2021 yılı büyüme tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin azaldığını düşünmekteyiz.

IMF DE YÜZDE 9 DEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3’te sabit bıraktı. Enflasyonun 2021’de yüzde 17 ve 2022’de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği, işsizlik oranının da 2021’de yüzde 12,2, 2022’de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi. Raporda, küresel büyüme tahmini ise yüzde 6’dan 5,9’a çekilirken, 2022’ye ilişkin büyüme beklentisi 4,9 olarak korundu. Raporda, küresel toparlanmanın devam ettiği ancak Covid-19 salgını sebebiyle aksadığı ve ivme kaybettiği belirtildi.

IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüksellti IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı.

Savunma sanayiinde dünyaya kafa tutuyoruz Türk Savunma Sanayii, yılın ilk sekiz ayında 169 ülkeye 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bazı ülkelere yapılan ihracat katbekat arttı. Dünya silah endüstrisi devlerinin Afrika ve Orta Asya’daki pazar payları Türk şirketlerine kaymaya başladı.