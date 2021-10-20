Türkiye Gazetesi

Pandemide yakaladığı büyüme oranlarıyla dünyanın birçok ülkesine ve bölgesine fark atan Türkiye ekonomisi, yeni bir başarıya daha imza attı. Son 12 ayda Türkiye, 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekorlar kırmıştı. Söz konusu rakam ile Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu ay yüzde 1’in üzerine çıktı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş “Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay 1980’de yüzde 0,14, 2000’de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye’nin” açıklamasında bulundu.

20 trilyon dolarlık dünya ihracat pastasındaki payını hızla artıran Türkiye; yükselen döviz kurlarından bulduğu destekle üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelinde hızla ilerliyor. Bu çerçevede dünya ihracat pastasından yüzde 1 gibi psikolojik, kritik ve motive edici bir pasta yakalandı.

CARİ AÇIK DA DÜŞÜYOR

Pahalı döviz sebebiyle ithalat da cazibesini gün geçtikçe kaybediyor. Böylece ülkenin cari açığı da kapanıyor. Son açıklanan ağustos rakamlarına göre, cari işlemler hesabı ağustosta 10 ayın ardından ilk defa 528 milyon dolar fazla vermişti. Yıllık cari işlemler açığı da 23 milyar dolarla 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu yıl turizm gelirlerindeki artış ve ihracattaki güçlü seyrin desteğiyle cari dengede iyileşme eğiliminin devamı öngörülüyor.

Pandemide dünyanın yeni üretim ve lojistik üssü konumuna gelen Türkiye ekonomisi, bu sene birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyümeyi başardı. Yıllık büyüme beklentileri de yüzde 9’un üzerinde bulunuyor.

GÜLLE: 218 ÜLKEDEYİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, eylül ayında ihracatçıların Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırdığını belirterek “170 ülkeye de ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. ‘Herkes için ihracat’ vizyonuyla hareket ediyoruz. İhracata duyulan yoğun ilgi, eylül ayında ihracatçı firma sayısına da yansıdı. 1.558 firma ilk defa ihracat yaptı. Yıl başından bu yana 13 bin 600 firma ilk defa ihracat yapma başarısını gösterdi. Birim ihracat değerimiz ocak-eylül döneminde yüzde 14 artışla 1,22 dolara yükseldi. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da yükselecek" dedi.

İlk 9 ayda yüzde 19,5 artışla, 131,7 milyon ton ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Gülle, "Son 20 yılda ekonomimizi 4 kat büyütmeyi, dış ticaret hacmimizi 5 katına çıkarmayı hep beraber başardık. Kritik 200 milyar dolar eşiğini aştıktan sonra, vites yükselteceğimizi birçok mecrada dile getirdik. İnşallah 2026’da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız. Bu rakamı, ekonomik verilere, dünyadaki gelişmelere dayanarak rasyonel bir zeminde ifade ediyoruz. İhracat ailesi olarak, bu badirelerin sonunda aydınlık bir geleceğe ulaşacağımızın farkındalığıyla, üretime ve ihracata ara vermeden, katma değere, markaya, teknolojiye, inovasyona odaklanarak yarınlara hazırlanıyoruz. Yarınlara dair umudumuz yüksek. Çünkü biliyoruz ki Türkiye ihracatla yükselecek" diye konuştu.

"İGE SAYESİNDE İHRACATÇILAR TEMİNATSIZ KREDİYE ULAŞABİLECEK"

TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM ve Eximbank’ın Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda 14 Ekim’de 10 milyon lira sermaye ile kurduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE) özellikle KOBİ seviyesindeki ihracatçıların finansman erişimindeki yaşadıkları güçlükleri gidereceğini söyledi.

Salgın süreciyle beraber Türkiye’nin dünyada önemli bir tedarik üssü hâline geldiğini vurgulayan Gülle, şu değerlendirmeyi yaptı: Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak, hedefimiz için önemli bir itici güç olacak. İhracatçının iki temel sorunu vardı. Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat mektubu oluşturmak. İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM’in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek. TİM ve ihracatçı birliklerinin oluşturduğu bu yapı, hem üyelerimize finansman konusunda destek verecek hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi katkı sağlayacak.

Türkiye'nin küresel ihracattaki payı yüzde 1'i aştı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık Ticaret Bakanı Mehmet Muş , 1974 yılında bir yılda 1990 yılında bir ayda yapılan ihracatın günümüzde bir günde yapıldığını vurgulayarak Türkiye’nin sadece bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.