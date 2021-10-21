Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı. Kampanya ile 12 bin 434 kişi bütün borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2.879 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22’lik indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut iş yeri alıcısının 12 bin 434’ü bütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını ödedi.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94,42’si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.

TOKİ’den borcunu peşin ödeyene yüzde 22 indirim Bakan Murat Kurum “Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.