Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde beklentilerin çok üstünde indirim yaparak yüzde 18’den yüzde 16’ya çekti.

Gelişmenin ardından dolar ilk tepki olarak 9,48’e yükselerek bir rekor daha kırdı. Euro/TL de rekor kırarak 11 TL'nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen Dolar/TL’nin yurt içi piyasalarda yükselişi ile gram altın fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

2020 Kasım ayında 540 TL’yi gören gram altın faiz kararı sonrasında 543 liraya yükseldi.

Gram altın fiyatları yıla 454 liradan başlamasının ardından Şubatta 394 lirayı görmüştü. Böylelikle gram altın şubat ayından bu güne kadar yatırımcısına 149 lira kar ettirdi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son dakika... Merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faiz oranını 2 puan indirerek yüzde 16'ya çekti. TCMB'nin faiz kararının ardından dolar 9,48'e yükselirken euro 11 TL'nin üzerine çıktı.

Gram altın zirvede! Altın fiyatlarındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, uluslararası piyasalarda ons altın 1750 dolar ile 1800 dolar arasında seyrederken iç piyasada gram altın 526 liradan alıcı buluyor.