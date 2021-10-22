Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli’de gerçekleşti. 150’ye yakın üye belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Bakan Fatih Dönmez, “Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir” dedi ve doğal gaz temini konusunda sıkıntı olmayacağını belirtti. Enerji konusunda önemli açıklamalar yapan Bakan Dönmez Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştıklarını da duyurdu.
TÜRKİYE PETROLLER VE BOTAŞ'IN SATILACAĞI İDDİALARI
Son günlerde gündeme gelen Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına açıklık getiren Bakan Dönmez, kış mevsiminin gelmesiyle enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başladığını söyledi.
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına yönelik enerji yönetiminde bir kriz havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz son zamanlarda kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik bugün burada bir kez daha tekrarlayalım ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.
AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA
Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddialar ortaya atılarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası oluşturulmak istendiği uyarısında bulunan Dönmez, "Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık.
RUSYA İLE İLAVE GAZ KONUSUNDA TEMASLAR
Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.
Bakan Dönmez: BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil Bakan Dönmez, yazılı açıklama yaparak, BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri konusuna son noktayı koydu. Dönmez, söz konusu kurumların satılmasının söz konusu olmadığınının altına çizdi.
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacak EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı dönemlerde Türkiye'nin tedarik konusunda iyi bir k-noktada olduğunu vurgulayarak Karadeniz gazındaki çalışmaların takvime uygun ilerlediğini aktararak Karadeniz gazının, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacağı açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık
Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.
Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli’de gerçekleşti. 150’ye yakın üye belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Bakan Fatih Dönmez, “Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir” dedi ve doğal gaz temini konusunda sıkıntı olmayacağını belirtti. Enerji konusunda önemli açıklamalar yapan Bakan Dönmez Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştıklarını da duyurdu.
Kaynak: İHA
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