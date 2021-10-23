Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçılar ile lojistik sektörü arasında köprü kuracak Türkiye Lojistik Portali’nı faaliyete geçirdi.

Küresel lojistik sorununa ulusal bir çözüm getirme amacı taşıyan ‘turkiyelojistikportali.com’ sayesinde ihracatçılar, hem ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşacak hem de daha uygun fiyatlardan yararlanacak.

Lojistik sektörü ise atıl kapasitesini kullanma fırsatına sahip olacak. Portalin ücretsiz hizmet vereceğini dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Son 12 ayda, 212 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yıllık hedefimizi şimdiden aşmayı başardık. Şimdi yeni hedefimiz 300 milyar dolara ulaşmak. Tonaj bazında da ciddi bir artış söz konusu. 2010’da 95 milyon ton ihracat yaparken, bugün 172 milyon tonu aşmış durumdayız. 5 yıl içerisinde, bu rakamın 250 milyon tona yaklaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Pandemide ardı ardına yaşanan talep ve arz şoklarının küresel navlun fiyatlarını oldukça etkilediğini hatırlatan Gülle, şöyle devam etti: Uzak Doğu, ABD ve Afrika kıtasına yapılan taşımalarda maliyetler 2 bin dolardan 15 bin dolar seviyesine çıktı. Evet, sorun küresel ancak çözüm ulusal. Portalimiz ile ürünlerimizi dünyanın dört bir köşesine, en uygun araçla, en uygun zamanda, en uygun maliyetlerle ulaştıracağız. Portalimize üye olan ihracatçı da lojistikçi de kazanacak. Yani tam bir kazan-kazan mekanizması hayat bulacak.

DÖNÜŞ YÜKÜNE DE YARDIM EDİLECEK

Türkiye Lojistik Portalı’nın ihraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacağını kaydeden Gülle “Portalimize, vergi kimlik numaralarımızla üye olabileceğiz. Lojistik firmalarımız da yetki belgelerini ibraz ederek kaydolabilecek. İhracatçı, kendi yük bilgilerini platforma girerek ilan oluşturacak. Lojistik sektörümüz de bu ilanlarda filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun yükleri bulacak” dedi.

İhracat pastasından ilk dilimi kaptık ‘İhracata dayalı büyüme’ odaklı yeni ekonomi modelinin meyveleri toplanıyor. Türkiye’nin 20 trilyon dolarlık dünya ihracat pastasından aldığı pay, ilk defa yüzde 1’in üzerine çıktı. Rekabetçi kurdan destek bulan üretim ve ihracatla birlikte büyüme oranları çift haneleri zorladı. Cari açık da hızla kapanıyor.

Türkiye'nin küresel ihracattaki payı yüzde 1'i aştı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı.