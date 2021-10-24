Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından eylülde 852 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 786 milyon 441 bin 592 lira olan ve 2 bin 611 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 55 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 249 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 154 milyon 747 bin 839 lira, istihdam edilenlerin sayısı 8 bin 516 oldu.

Beş ayda 41 otel için teşvik belgesi alındı Geçen yıl pandeminin başlamasıyla büyük darbe alan turizm sektörü, bu yıl aşılamanın artmasıyla başlayan ülkeler arası seyahatler ile yaralarını telafi etmeye başladı.

‘Özellerde teşvikler denetimli geri gelsin’ Eğitim girişimcisi Ümit Kalko: Özel okullara devam eden öğrenciler bu süreçte devlet okulları öğrencilerinden farklı eğitim aldılar. Çeşitli platformlar aracılığı ile eğitime erişim sağladılar. Özel okullara verilen teşvikler, öğrenci katılımlarını artırıyordu. Sistemin ayakta durması için denetimli özel teşviklerin sağlanması yararlı olacaktır