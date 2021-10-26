Türkiye Gazetesi

Marmara ve Karadeniz'de bu sene balık bereketi yaşanıyor. Öyle ki geçen hafta 10-15 lira bandında satışa sunulan hamsi bu hafta 7,5 liraya kadar indi. Söz konusu indirim, vatandaşın bu sene balığa doyacağına işaret etti.

30 LİRADAN 7,5 LİRAYA

Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin ilk çıktığında kilogramı 30 TL’den alıcı bulurken şimdi ise 7,5 TL’ye kadar düştü.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Balık gemilerimiz son günlerde tonlarca hamsi yakalıyor. En son 10 TL’ye indirmiştik, şimdi ise 7,5 TL’ye geriledi. Balık bollaştıkça fiyatı da düşüyor. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin diye bu fiyata indirdik. Hamsiye yoğun rağbet var" dedi.

10-15 liraya kadar geriledi: Hamside bolluk fiyatları düşürdü Mevsimin kışa yaklaşmasıyla birlikte soğuk havaların etkisi, denizlerdeki balık miktarının artmasına sebep oldu. Marmara Denizi'nde adeta hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizdeki bolluk tezgahlarada yansıdı. Hamsinin kilosu 10-15 liraya kadar düştü.

Hamsi ve çinekopta bolluk olacak Denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül’de kalkıyor. TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, su ürünleri ihracatının 7 ayda yüzde 39,5 artarak 763,6 milyon dolara ulaştığını, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.