Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Son dönemdeki enerji krizi sanayide dışa bağımlı olmamanın ve verimliliğin önemini bir defa daha ortaya koydu. Enerji hizmet şirketi Escon da bu kapsamda potansiyeli harekete geçirebilmek için ‘Türk Sanayiinin Enerji Verimliliği Raporu’nu hazırladı.

Çalışmayla 45 şehirde, 14 sektördeki 320 sanayi tesisi ve ticari bina analiz edildi. İncelenen işletmelerin enerji tüketimlerinin yıllık 6,6 milyon TEP (Ton Eş Değer Petrol) olduğunu anlatan Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, bu işletmelerde yapılacak enerji verimliliği yatırım projeleri sonucunda elde edilecek emisyon azaltımının toplam 1,1 milyon ton karbondioksit olduğunu kaydetti. Ünlü, bu rakamın 60 Belgrad Ormanı’na eş değer olduğunu ifade etti.

Raporda, enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde 14 sektörde sağlanabilecek tasarruf potansiyelinin yüzde 30 olduğu ifade edildi. Bu da cari açığın kapanmasında önemli rol oynayacak. Tasarruf potansiyeli en yüksek alan yüzde 67,3 ile ticari binalar olurken, onu yüzde 49,9 ile orman ürünleri, yüzde 45,07 ile kağıt ve yüzde 44,7 ile gıda sektörü izledi. 1 TEP tasarruf için ticari binalarda yapılması gereken yatırım 14 bin 418 TL olurken, seramik 1.671 TL ile en az yatırım maliyeti gerektiren sektör olarak dikkat çekti.

TEK KURUŞ HARCAMADAN VERİMLİ OLUN

Finansmana erişim konusunda çözüm sunan Enerji Performans Sözleşmeleri ile bütün maliyeti enerji hizmet şirketlerinin üstlendiğini hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti: Bu sayede sanayiciler bir kuruş dahi yatırım yapmadan tesislerini enerji verimli hâle getirilebiliyor.

Yüzde 61'ini ithal ediyor: Avrupa'nın enerjisi yok İngiltere ve Avrupa’yı sarsan enerji fiyatlarındaki yükseliş hem tüketicileri hem de hükûmetleri endişelendiriyor. Arz ve talep arasındaki farkın yüksek fiyatlara yol açarak enflasyonu tetiklemesi zorlu bir kış anlamına geliyor.

10 Avrupa ülkesi harekete geçti! Enerji krizinden çıkışı nükleerde arıyorlar Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için nükleer enerjiye yöneldi. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını, petrolün ise yüzde 97’sini ithalat yoluyla karşılayan AB üyesi 10 ülke, ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. AB ülkelerinin elektrik üretimindeki nükleer enerjinin payı ise yüzde 25 seviyesinde.