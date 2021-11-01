Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası olan Binance, yaşanan birikme nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İlk olarak yaklaşık 14.40 sularında para çekimini geçici olarak durdurduğunu açıklayan borsa, yaklaşık 30 dakika sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

Yaklaşık 40 dakika önce ise, ikinci kez para çekimini askıya aldığını duyuran şirket, ekiplerinin konu ile ilgili çalıştığını sözlerine ekledi.

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