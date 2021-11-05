Türkiye Gazetesi

Avrupa'da artan enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemden düşmüyor. Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu artışlar faturalara yansımaya başlamış durumda ve vatandaşlar bundan şikayet ediyor. Bu kış, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da evlerini yeterince ısıtamayanlarının oranının daha da artması bekleniyor.

35 MİLYON AB VATANDAŞI ÜŞÜYEREK OTURDU

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2020 yılında evlerin ısınmasına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı. Buna göre, 445 milyonu aşan AB nüfusunun yüzde 8'i geçen kış evlerini yeterli ölçüde ısıtamadı. Böylece, 35 milyonun üzerinde AB vatandaşı geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.

AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 27,5'le Bulgaristan olurken, bu ülkeyi yüzde 23,1'le Litvanya, yüzde 20,9'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 17,5'le Portekiz, yüzde 16,7 ile Yunanistan izledi. Evini yeterince ısıtamayanların oranı İspanya'da yüzde 10,9'u, Almanya'da yüzde 9'u, Fransa'da da yüzde 6,5'i bulurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,5'le Avusturya ve yüzde 1,8'le Finlandiya oldu.

TÜRKİYE'NİN DEPOLARI DOLU

Türkiye ise ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydederek yeni anlaşmalara imza attı. Bu kapsamda kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin nasıl karşılanacağı merak konusu olurken Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den iç rahatlatan açıklama geldi. Bakan Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız" dedi.

Bakan Dönmez ayrıc, "Tedarikçiler sevkiyata uyarsa bu kış gaz ve elektrik sıkıntısı olmayacak" açıklamasını yaptı.

Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karakış Fonu önerisi ile ilgili, “Muhalefet karakış fonu başta olmak üzere sosyal tarifeler gibi birtakım öneriler getirdi. Kademeli tarife, sosyal tarife gibi destekler bizim de gündemimizde” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.