Türkiye Gazetesi

Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan yaptığı konuşmada "Şimdi burada 670 müracaat içinden seçiler 100 proje sergileniyor. Gençleri dinleme ve tanışma fırsatımız oldu. Eğer bunlardan bir kaçı yatırımcı ile buluşursa bizim için çok değerli. Proje sahibi kafa yormuş, ortaya koymuş ama bunu üretime dökebilmek, piyasaya sunabilmek yatırımcın işi. Sırf bu manialar aşılamadığı için bir çok fikir ve emek zayii olup gidiyor. Elinden tutulmayan gençlerin hevesi kırılıyor. Belki o üzerinde ter döktüğü çalışma bir vilayeti kurtaracak, on binleri iş sahibi yapacak" dedi.

"TÜRKİYE İSTİKBALE ÜMİTLE BAKIYOR"

Girişimci İşadamlari Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç ise "Artık eskisi gibi değil, TÜBİTAK KOSGEB ve Üniversiteler gençlerin yanında. Bakanlıkların, Kamu kuruluşlarının da dikkatini çekmeyi başardık. Bankaları da dahil etmeye çalışıyoruz. Eğer bunları daha evvel yapabilseydik işsizlik cari açık gibi bir sıkıntımız olmayacaktı. Bu yarışmaları 8’inci defa düzenliyoruz. Talep çok fazla. Büyük bir potansiyel var. Çok anlatılır duymuşsunuzdur. Bir fikir sahibi ünlü bir iş adamına gidip “150 bin dolar koyun şu işi yapalım” diyor. İşadamı orada bir ışık göremiyor, halbuki geçenlerde New York’ta halka açıldı ve 3.7 milyar dolar topladı... Bu bir kere olduğuna göre yine olabilir, pek çok sefer olabilir. Koltuğunun altında dosya ile kapılar çalan çocuklarımızdan biri ülkemizi bir yere getirebilir, açıklarımızı kapatabilir. Şu an bu heyecanı duyan çok ülke yok, Türkiye istikbale ümitle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Bahsedilen çalışmalardan birkaçını tanıyalım:

İLETİŞİN DİYE

Telefon rehberi ara yüzüne sahip bir profesyonel Network uygulaması ile şahısları ve müesseseleri aynı zeminde topluyor. (Çağatay Deveci)

SUDAN VE DUMANDAN

Alg Bio atık suları ve baca gazlarını kullanarak mikroalgler sayesinde yakıt üretiyor. Biojet roket yakıtı, bio dizel, daha sonra da elektrik. Baca gazlarını arıtırken karbon salınımına da mani oluyorlar.

YENEBİLİR PARFÜM

Çemen otunun pastırmada kullanıldığını biliyorsunuz, terleyince vücutta bir sarımsak kokusu hasıl oluyor. Demek ki çemenin rayiha tutma hassası var. Peki buna güzel kokular yükleyebilir miyiz? Mesela öyle bir şeyler yesek ki çiçek gibi koksak. İşte Konyalı Yılmaz Biçerim bu mevzu üzerine çalışıyor.

ASFALTTAN ASFALTA

Kazınmış asfaltlar büyük bir moloz yükü, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama sıfır asfaltın dörtte bir maliyetine şehir içi yolların yapımında kullanılabiliyor. Hasan Hüseyin Erdem etraflıca incelemiş, net şeyler söylüyor.

PRATİK BEBEK YATAĞI

Çocuğunuzun altını kolay değiştirmek için düzenlenen yatak sağladığı hijyen ile dikkat çekiyor. Yer kaplamıyor, anneleri yormuyor. Esra Yılmaz ve Emine Özgür Çilo birlikte tasarlamışlar.

SAĞLIKLI SÜT İÇİN...

Konyalı Göktuğ Bey ineklerde meme sağlığı için geliştirilen ürünü tanıtıyor. Hasar gören dokular kök hücre ile kendine geliyor, tedavi oluyor.

ON PARMAĞINDA

Etkili temizlik teknolojileri üzerine çalışan Rüveyda Nur Kalkan hanımın tanıttığı ürünü kireç hariç her alanda kullanabiliyorsunuz. Deterjandan tutun, leke sökücülere kadar.

TESPİT VE İHBAR

Mehmed Tunahan Düzyol’un tanıttığı cihaz su içinde gezen bir dalgıç. Alet kirlilikle karşılaşınca yerini tespit ediyor ve uyarıyor. Olur ya birileri bir şey atmıştır baraja. Sintine basan denizciler de kaçamayacak, inkar edemeyecekler bundan sonra.

İŞLEMEYEN DEMİR DE IŞILDASIN

Emine Kurtay metallerde pas söken ve 8 aya kadar koruma sağlayan markalı tescilli patentli bir ürün gösteriyor. Koruyuculuğunu ispatlanmış sanayicilerin dikkatini çekiyor.

NOKTA ATIŞ

TÜBİTAK desteği ile kurulan Biyoksijen teknoloji hedef organa yönelik ilaç taşıma sistemleri geliştiriyor. Mâlum probiyotiklerin bağırsağa canlı ulaşmaları gerek, bunu sağlamaya çalışıyorlar.

KUTU KUTU PENSE

Önder Kocaman, "Bu bir kutu oyunu. Bilgi yükledik, her yaşa hitap ediyor ve hamleler şansa dayalı olduğu için oyuncuyu sıkmıyor. KPSS çalışırken dinlenmek için oynadım, bir sürü şey öğreniyorsun bu arada" diyor.

KIYAFET KONFORU İÇİN

Ata Bey, "Kumaş sıvı nem iletim ölçüm cihazı, Ege Ünv ile birlikte geliştirdik, kumaştan geçen nemi ölçüyor. Ter çabuk buharlaşırsa ciltte soğukluk hissi verir, biz ter kumaşın içine geçsin ve orada buharlaşsın istiyoruz. Hem fazla ısıyı vermiş olun, hem de rahatsız olmayın, kıyafet konforu için çok önemli şeyler bunlar.

Cihaz asker ve sporcu kıyafetlerinde nem iletim ölçümleri yapıyor. Termal kamera görüntülerinden yararlanıyor. Acaba cilt üzerindeki teri kumaş nasıl alıp iletiyor, katmanlar arasında ne hızla yayılıyor. Ne kadar genişliğe ulaşıyor? Bu alandaki ilk yerli üretim test cihazı, başka usuller de var ama bu daha hızlı ve daha hassas" dedi.

SATILIK ANTİKOR

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ise bioteknoloji alanında çalışıyor, enfeksiyon ve enfeksiyona bağlı hızlı tanı kitleri üretiyor. “Şimdi Covid üzerinde çalışıyoruz antikor ürettik ve satışına başladık. Tavşan ve Keçi üzerinde denemelerini yaptık, satışa başladık” diyorlar.

ÇAY ATIĞINDAN OTOMOBİLE

Rizeli Mustafa Kuyumcu çay liflerinden biokompozit malzemeler yapıyor, bunlar oto beyaz eşya ve mobilyada kullanılabiliyor. Yarı mâmül hammadde ve son ürün şeklinde sunuluyor.

Keçe formunda %75 katkılı, su bazlı bir plaka yapıp ya da granül halinde üretip enjeksiyonla basıyoruz, çok kullanımlı mutfak eşyalarında kap kacak da kullanıyoruz. Dört senedir çalıyor günde bir ton çay işliyoruz, çay büyük sıkıntı, onu nitelikli bir ürüne çeviriyoruz. Ben polimer mühendisiyim. Biz de de Paris İklim anlaşması karbon ayak izine ayak uydurabilecek girişimcilerimiz var, üstüne kata kata gidiyoruz on sene sonra bir yerlere vardık. Mercedesten ödül aldım. Finans sıkıntımız var, fasoncuya anlatması zor onlar maliyete bakıyor.

KARATAY’IN KARA TAY’I

Aracımızın gövdesi üç kat fiber, çok dayanıklı şasi alüminyum. Motorlar tekerleklere bağlı. Arkada pil hücremiz ve motor sürücüleri bizim imalatımız. 12 saatte şarj oluyor 70 km hız ve 60 km menzili var. Ödüllü mesela pist kenarındakilerle iletişim kurabiliyor.

AMAN SIZMASIN

Sızdırmazlık test cihazımız Adlema ev ocaklarından, fren hortumlarına, su haznelerinden yakıt depolarına hizmet veriyor. (Barış Bey)

KAÇA BİTER ACABA?

SFM Yazılım Maliyet tahminleme analizi yapıyoruz yapay zeka ile.

İLACINI ALDIN MI?

Furkan Bey: Mobil uygulama ile entegre ilaç takip otomatı yapıyoruz. Dünyada 1.5 milyon insan yanlış kullanıldığı için ilaçlar boşa gidiyor. Bunu görme engelliler ve günde beşten fazla ilaç kullanan hastaları için geliştirdik. Yakınlarının da içi rahat ediyor. Hekim tedaviyi daha rahat planlayabiliyor.

NAVLUN NAKLİYE…

Denizcilik sektöründe blok zincir üzerine akıllı sözleşmeler. Program gemi kiralama, gemi sertifika doğrulamasında, blok marine ve denizcilik işlerinde kolaylık sağlar ama havacılık eczacılık hatta tapu işlerinde işe yarar. (Efem Bayrak)

KAFADAN BACAKLILAR

Gürkan Subatan: Yaptığımız böcekler, zelzelede yıkıntı içine giriyor, ısıya hassas olduğu için kazazedeyi buluyor, arama kurtarma ekiplerine bilgi veriyor. Kişi yaşıyorsa hayati fonksiyonları hakkında malumat sunuyor. Böcekler eklemli yaratıklar, hepsinden öğreneceğimiz şeyler var.

KAN TAHLİLİNDE YERLİ SOLÜSYONLAR

Hemogram cihazları solüsyonları üreticisiyiz. Türkiye’de ilk yerli üretim.

ÇEVRECİ STRAFOR

Strafora alternatif paketleme ambalajlama akustik panel. Mısır koçanı, ayçiçeği kafası, mantar kökleri gibi nebati atıklardan üretiliyor. Doğaya elma atmak gibi bir şey, bozulup gidiyor. Petrokimya yok. (Nurdan Alkan)

EGZERSİZ VE İMTİHANLARDA

TÜBİTAK destekli diş hekimliği görüntüleri yapay zeka ile döküm alabiliyor. Öğrencilerin imtihanında kullanılabiliyor, egzersiz yaptırabiliyor. Hekime yardımcı karar destek sistemi.

AYAKLI REKLAMLAR

Diyelim harçlık ihtiyacınız oldu, eğer sırtınıza ve göğsünüze asılan panel ekranlarla (reklamlar dönüyor) bir saat dolaşırsanız 50 lira artı sigorta.

TELVESİNDEN DE FİNCAN…

Cavid Bayramlı: Kahve posasından çatal, kaşık, bardak ve pipetler yapılmış, mâlum petrolden sonra en çok dönen ürün kahve. Telveleri kahve zincirlerinden alıyorsunuz. Toprağa atıldığında 90 günde çözünüyor.

İTHALDİ YERLİSİ YAPILDI

İthal derz bandı ve file grubunu üretiyoruz.

NADİR HASTALIKLARIN PEŞİNDE

Biz biyoteknoloji şirketiyiz, nadir hastalıklar üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde çalışanları buluşturuyoruz.

HERGELE’YE TRAFİK YOK

Hergele yerli elektrikli scooterla ile beraber, mobil uygulama ve kontrol paneli hizmeti anahtar teslim filo kurabiliyoruz. Yazılımı da bize ait. Yerlilik % 70. Pazara girmek isteyenlere giydirme yapıyoruz, Antalya ve İsviçre’de kurduk sıkıntısız işliyor. Büyük firmalara da veriyoruz, bunlar çevre dostu araçlar insanı trafikten kurtarıyor.

TOSPA SENİ

Tospa bir kutu oyunu. Çocuklara kodlama öğretiyor, programcılığa ilk adımı atıyorlar.

HATADAN KORKMA

Bir tabip adayının hata yapmaması lazım yoksa zarar verir insanlara. Ama en iyi öğrenme yolu da hata. Bu yüzden maket hastamız var, teşhis ve tedavideki yanlışlarınızın kimseye zararı olmuyor. Biz milyon dolarlara satılan sistemi on bin dolara indirdik, taşıması da kolay. (Ersan Beyatlı Mehmet Kenan Kamburoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

PROSTATLILARA

Prostat hastaları için idrar kaçırmasın diye özel bir ürün, otobüse bindi 10 saat gidecek illa ki sıkışır. Hususi bir külot, sızdırma yok, kullan at torbalar var, 330 mililitre.

HELAL KEMİK DOLGU

Kemik ara yüz müdahaleleri için ağız diş çene cerrahisinde kullanılabilir membran. Kemik dokusunun kaybını geri kazanmaya yarıyor. % 90’ithaldi bizimki hem yerli, hem helal. Bunu diş dolgusu olarak da kullanabiliriz Dr. Serkan Dayan

AMELİYATA GÖTÜR!

Sedye otonom bir şekilde ameliyata götürüyor getiriyor. Yataktan sedyeye alırken kolaylık sağlıyor.

EBABİL 2

Ebabil 2 aracı hafif (450 kilo) ve çok yakışıklı zaten tasarımı ödül aldı. Ebabil 3 bundan da alımlı olacak. Daha hafif ve verimlilik odaklı bir çalışma, akış anlamında daha iyi değerler elde etmek ve % 100 yerli ve milli araçlar üretmek istiyoruz. Heyecanlı mühendis adaylarıyız içimiz içimize sığmıyor. (Konya Teknik Üniversitesi)

DOKUNMATİK

Ömer Faruk Bey. Tuşhan elektronik, membran, switch, tuş takımı, dokunmatik ve ışıklı paneller imal ediyor. Her türlü araçta havada denizde karada kullanılıyor.

KOYUNCULARA

Konya Tarım Orman İl Müdürlüğünün geliştirdiği koyun yıkama makinesi, parazitlere karşı ilaçlama da sağlıyor. Ayrıca hayvan besleme hususunda maliyet hesaplayan bir yazılımları var Tarım 4 sıfır platformu. Mehmet Şenarslan.

YIKANAN ÇOCUK BEZİ

Yıkanabilen çocuk bezleri anneleri rahatlatmış, daha sağlıklı, bütçeye ve doğaya dostlar. Pişik yapmıyor, hasta bezleri, yatak yarasına sebep olmuyor, organik kumaş, diğerleri petrol ürünü.

BEBEKLER ÖLMESİN DİYE

Her yıl 2.4 milyon bebeğimiz erken doğumda hayatını kaybediyor. Yani günde 7 bin bebek aramızdan ayrılıyor. Ki % 75’i önlenebilecek vakalar. Gelişmiş ülkelerde doğum yaşı arttığı için sıkıntı var, gelişmemişler ise tıbbi destekten mahrumlar.

Erken bebek ölüm oranlarını düşürmek için onları rahatsız etmeden termal görüntülerini alıp muhtemel vakaları önlemeye matuf bir çalışma. Asimetriler hastalıkları ele veriyor. Cihazın çocuğa bir zararı yok ve yapay zeka ile analiz edilebiliyor. Hekim için hazır zemin, 120 sn içinde teşhisi koyabiliyor.