Yeni haber ve düşünce platformu Straturka, Türkiye’nin Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervleri bulduğunu bildirdi.
Platforma konuşan bir kaynak, bulunan rezervin miktarını açıklamadı ama bunun ülkeyi doğal gaz rezervleri bakımından üst sıralara taşıyacak boyutta olduğunu ifade etti.
Türk sondaj gemileri geçen sene Karadeniz’de 540 milyar metreküplük rezerv keşfetmişti. Devlete ait petrol şirketi TPAO, halen gazı kuyulardan kıyıya taşıyacak boru hattı inşa etmek üzere çalışmalar gerçekleştiriyor.
Sanayicinin doğalgazına yüzde 48 zam Sanayide kullanılan doğalgaza ekim ayında gelen yüzde 15’lik zammın ardından yüzde 50’ye yakın bir zam daha geldi. Meslek fiyatlarında değişiklik olmazken, yeni fiyatlar kasım ayı itibarıyla geçerli olacak.
Doğalgaz santralinde korkutan patlama sesi Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Türkiye Karadeniz’de yeni gaz rezervleri buldu
Türkiye’nin Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervleri buldu. Bulunan gaz ülkeyi rezerv bakımından üst sıralara taşıyacak boyutta olduğu ifade edildi.
Yeni haber ve düşünce platformu Straturka, Türkiye’nin Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervleri bulduğunu bildirdi.
Kaynak: Straturka
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