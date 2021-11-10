Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından açtığı ankette elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sormasıyla hisselerinde tarihi çöküşü yaşadı.

TAKİPÇİLERİNE SORMUŞTU

Pazar gecesi sonuçlanan ankette Elon Musk kullanıcılara "Realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergi kaçınmada kullanıldığı son zamanlarda çok konuşuldu. Bu yüzden Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum. Bunu destekliyor musunuz" diye sormuştu.

SATMASINI İSTEDİLER

Ankete katılan 3.5 milyonu aşkın kişinin yüzde 57.9'u 'evet' cevabını verdi. Yani Musk'ın hisseleri satması gerektiğini söyledi. Musk anketi ilk açtığında çıkan sonuca uyacağını bildirmişti.

17,4 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATACAK

Tesla'nın son açıkladığı faaliyet raporuna göre Elon Musk'ın 170.5 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor. Bunların toplam değeri hafta sonu anket açıldığında 210 milyar dolardı. Dün kapanış itibarıyla ise 174 milyar dolara geriledi. Yani Musk bugün söz verdiği satışı yapsa 17.4 milyar dolarlık hisse satacak.

200 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Tesla hisseleri Elon Musk'ın anketi sonrası 2 günde yüzde 16 değer kaybetti. Geçen cuma 1 trilyon 228 milyar dolar olan Tesla'nın piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara geriledi.

KİŞİSEL SERVETİ DE ERİDİ

Bu süreçte Elon Musk da yaklaşık 50 milyar dolar kaybetti. Musk'ın serveti 288 milyar dolara gerilese de Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olmaya devam etti. Bu düşüşte Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın, söz konusu anketten hemen önce elindeki Tesla hisselerini sattığının ortaya çıkması da etkili oldu.

Musk söz konusu anketin ABD'de devam eden vergi tartışmasıyla ilgili olduğunu belirtti. ABD'de Biden yönetiminin teklif ettiği 'milyarder vergisi' olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor. Yasayla beraber 700 milyarderden ek vergi alınması planlanıyor.

BORCUNU KAPATMAK İSTİYOR

Ancak kardeşinin anket öncesi satış yapmış olması asıl amacın vergi ödemek olmadığını düşünenlerin sayısını artırdı. The Big Short filminde Christian Bale'in canlandırdığı dünyaca ünlü yatırımcı Michael Burry, Elon Musk'ın kişisel borcunu silmek için hisse satmak istediğini belirtti.

Takipçilerine Tesla sorusu: Elon Musk attığı tweetle yine gündemde Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, Twitter’dan attığı tweet’le yine gündemde. Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, 62 milyonlu aşkın takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı önerip önermediklerini sordu.

Elon Musk’tan tarihi yükseliş: Serveti 335 milyar dolara ulaştı Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. Yeni servetiyle iş adamı Warren Buffett'ı üçe katlayan Elon Musk, zirvede yerini sabitledi. Aynı zamanda Musk, anayurdu Güney Afrika'nın geçen yıl elde ettiği toplam milli gelirden daha fazla bir paraya sahip oldu. 50 yaşındaki milyarderin servetinde yaşanan artış, Tesla hisselerindeki yüzde 8,5’lik yükselişi de peşinden getirdi.

Elon Musk'tan BM'lere meydan okuma! Servetini ortaya koydu Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini öne süren BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'e cevap vererek meydan okudu. Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise BM'nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla'daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı.