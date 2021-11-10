Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ulaşım ağındaki en önemli projelerinden biri olan ve hayata geçtiğinden bu yana İstanbul'daki trafik sorununa önemli ölçüde etki eden Marmaray'da, hava şartları rekor getirdi. Marmaray'da 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun seyahat etmesi üzerine, en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşılmış oldu.

MARMARAY İSTANBUL'DA KENT İÇİ ULAŞIMIN OMURGASINI OLUŞTURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Halkalı-Gebze hattında 76 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu.

Marmaray trenleri, her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken sonraki gün 00.43'e kadar demir yolunda hareketliliğini sürdürüyor.

İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım'da Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim'de 8'inci yılını tamamlayan Marmaray'da, taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı.

Sis nedeniyle yolcular, ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandı.

Marmaray'dan dev hizmet: 8 yılda Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı İstanbul'un taşımacılık ağındaki en önemli imkanlarından biri olan Marmaray'ın hizmete başladığın beri 600 milyona yakın vatandaşı taşıdığı öğrenildi.

Marmaray'da internet hizmeti başladı, 'Yoldayım, çekmiyor' dönemi sona erdi! Marmaray'da yolcular bugünden itibaren başlayacak olan hizmet ile, hem mobil internetten yararlanacak hem de sesli görüşme yapabilecek

İpek Yolu’na Marmaray damgası Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden son bir yılda 845 yük treni geçti. Bu trenlerden 451'i Avrupa yönüne, 394'ü ise Asya yönüne geçiş yaparak çoğu ihracatla ilgili net 370 bin ton yük ulaştırdı.

Marmaray yük taşımacılığının kalbi oldu Marmaray Boğaz Tüp Geçişi sayesinde son bir yılda 845 tren kıtalar arasında yük taşımacılığı yaptı.