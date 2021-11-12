Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dâhil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek.

İŞTE TÜM DESTEKLER

> Nadas için dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

> Organik tarım için dekar başına 10 ila 100 lira destek yapılacak.

> Arıcılara kovan başına 15 lira destek verilecek.

> İyi tarım uygulamaları desteği dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek.

> Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği dekara 170 lira olarak ödenecek.

> Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak.



4 ay ve üzeri yaşta buzağıar için hayvan başına 370 lira destek sağlanacak

YAŞ ÇAYA 13 KURUŞ DESTEK

> Kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

> Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

> Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir için 5 lira, kanola için 20 lira, susam için 4 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira, nohut için 20 lira, patates için 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 lira, yer fıstığı için 17 lira ödeme gerçekleştirilecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için dekara 24 lira olacak.

6 BİN İŞLETMEYE 600 LİRA

> Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya için 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, diğer meyve türleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira olacak.

> Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 lira destek sunulacak.

> Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

> Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dâhil, alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni türlere, kapalı sistem üretime, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 kuruş destek sağlanacak.

AFETLERDEN ZARAR GÖREN ARICIYA KOVAN BAŞINA 30 TL

Bu yıl doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 lira, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için kilogram başına 30 lira ödeme yapılacak.

ÇOBAN İSTİHDAMINA 6 BİN LİRALIK ÖDEME

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 370 lira destek sağlanacak. Suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 lira destek ödenecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van’da doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak. Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme gerçekleştirilecek. Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Çiftçiye elektrik müjdesi: Tarımsal sulamada TRT payı kaldırılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasına ilişkin hazırlık yapıldığını ve hazırlığın Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Sürdürülebilir tarım için buğdaya gelir koruma sigortası Gıdadaki fahiş fiyat artışlarına karşı yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, tarımda sürdürülebilirlik amacıyla birçok adım atılacak. Buğday üretimine gelir koruma sigortası getirilecek.