Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Sanayi ve hanelerde hâlâ kullanılmaya devam eden kömürün, küresel piyasada fiyatları yüzde 110 artış gösterdi. Dövizin de artması nedeniyle ithal kömür âdeta el yakmaya başladı. Ancak son 5 yılda bu alana yapılan yatırımlar fiyatlardaki artışın tüketiciye yansımasını önledi. Ülkemizde yerli kömüre olan talebin artması tüketim ve tedarik tarafından sıkıntı yaşanmamasına neden oldu. Bugün 25 kilo ithal kömürün fiyatı 90 liradan satılırken, yerli kömürün fiyatı ise 45 liradan alıcı buluyor.

YERLİ KÖMÜRE TALEP ARTTI

İstanbul Ticaret Odası, doğal ve işlenmiş katı yakıt meslek komitesi meclis Üyesi ve Akarçeşme Kömürcülük şirketinin sahibi Hüseyin Akarçeşme, bu kışın yerli kömür ile geçirileceğini söyledi. Yerli kömürün eskisinden daha fazla talep gördüğünü ifade eden Akarçeşme “Kalite olarak ithal kömüre oranla daha düşük seviyede. Ancak fiyat tarafından neredeyse yarısı kadar. Dolayısıyla çok cazip” dedi.

Yerli kömür üretiminin artış gösterdiğini de söyleyen Akarçeşme “Dünyadaki son pandemi felaketinden dolayı uluslararası anlamda hammadde, enerji ve konteyner, gemi fiyatlarında birdenbire astronomik fiyat artışları oluştu. İthalat işi her bakımdan zorlaştı. İthalattaki bu olumsuz gerçekler ışığında yerli malı, yurdun malı olan kömürümüze gün doğuyor. Hem fiyatının oldukça düşük olması, hem döviz rezervimizi olumlu etkileyecek olması, hem de cari açığımızı kapatmaya yardımcı olması ve dahilde katma değerler oluşturması bakımından yerli kömür kullanımı elzem hâle geldi. En azından yerli kömür ile bu kışı atlatabiliriz. Tabi yerli kömür için devletin koymuş olduğu parametreler esnetilmelidir. Kül-Kükürt-Nem-Uçucu madde-Kalorifik değer oranları yeniden gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yerli kömürden ekonomiye 7 milyar lira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kömür üretiminde kamu ve özel sektör eliyle rekora koşuyor.

Kömür aldı zengin oldu! Diyarbakır’da bir vatandaş kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasının içinde 8 kilogramlık göktaşı buldu.