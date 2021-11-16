Türkiye Gazetesi

Balıkçı Metin Çokgezenler, "Bugün hamsi fiyatı 35 lira, sardalya fiyatı 25 lira, mezgit balığı var 25 lira, çinekop balığı var 50 lira, tekir balığı var 50 lira. Havalar düzeldi fakat balık fiyatları hala pahalı. Bandırma'da hamsi 35 lira, Karadeniz'de 15 lira. Bunun sebebi de nakliye paraları yüksek. 7 bin lira nakliye parası alıyorlar. O yüzden balık fiyatları pahalı. Karadeniz’de hamsinin kilosunun 25 lira olmasının sebebi, balığı denizden alıp tezgaha getiriyorlar. Bandırma'ya gelene kadar üç tane el değiştiriyor. Birincisi kayıkçı, ikincisi kabzımal, üçüncüsü Bandırma'daki kabzımal" şeklinde konuştu.

Balıkçılar endişeli! Akdeniz’de balıktan çok çöp çıkıyor Mersin’deki balıkçılar, Akdeniz’deki deniz kirliliğinden dolayı tepki gösterdi. Artık ağlarına her türlü plastik ve teneke gibi atıkların takıldığını belirten balıkçılar, azalan balık popülasyonu için planlı ve uzun vadeli bir nadas düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Marmara'dan çıkan balık yenilir mi? Uzmanlar araştırdı TÜBİTAK projesi kapsamında İÜ Su Bilimleri Fakültesinden oluşan bir ekip müsilajın Marmara Denizi’ndeki balıklara ve halk sağlığına etkisini araştırmaya başladı. Açıklanan ilk verilere göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirtildi. Bu veriler doğrultusunda uzamanlar, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesini ve uygun şekilde pişirilmesini önerdi.