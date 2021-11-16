Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz - Eylül) işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45.4 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 45,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü ise 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 22,1, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 32,4 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 55,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde 1 milyon 240 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 31,7'sini uzun süreli işsizler oluşturdu.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 44,0 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 652 bin kişi artarak 26 milyon 809 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 milyar 179 milyon 80 bin saat olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,7, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,4

İşsizlik oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,6 puan azalarak yüzde 11,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 282 bin kişi azalarak 3 milyon 912 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,8 puan artarak yüzde 46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 288 bin kişi artarak 29 milyon 652 bin kişi oldu.

İŞSİZ SAYISININ YÜZDE 31,7'Sİ 'UZUN SÜRELİ İŞSİZ'

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde 1 milyon 240 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 31,7'sini uzun süreli işsizler oluşturdu.

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