Türkiye Gazetesi

Son yıllarda özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği ve sosyal medyada paylaşılan güzel karelerin de etkisiyle 'masalsı yolculuk' olarak adlandırılan Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Bakan Karaismailoğlu, ilk seferin 15 Aralık Çarşamba günü Ankara'dan hareket edeceğini açıkladı.

Turizme katkı amacıyla hayata geçirilen ve ilk seferini 29 Mayıs 2019'da yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba günü, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edeceğini belirtti.

"HAFTADA İKİ TREN İŞLETİLECEK"

Karaismailoğlu, "Trenler Ankara'dan çarşamba ve cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor" dedi.

İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğine dikkati çekti.

"HEM FARKLI LEZZETLERİ TADIYORLAR, HEM TARİHİ DEĞERLERİ GÖRÜYORLAR"

Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor" dedi.

Doğu Ekspresi seferleri başladı: Kars'ta yerli turist yoğunluğu Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlere başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen vatandaşlar, masalsı yolculukla Kars'a gidiyor.

Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk tekrar başladı Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı.