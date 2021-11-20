Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bulunan ve Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-2 kuyusu testlerinden heyecanlandıran haber geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ftaih Dönmez, testlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.

"KARADENİZ GAZINDA 2023 HEDEFİMİZ AÇIK VE NET"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

Fatih, Türkali-4’te sondaja başladı Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladığı bildirildi.

Fatih sondaj gemisinden yeni haber: Türkali-4'te sondaja başladı Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladığı bildirildi.

Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı Türkiye'nin derin denizlerdeki ikinci tespit kuyusu Türkali-2'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalarında 3 bin 50 metre derinliğe ulaşıldı.

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusuna ulaştığını bildirdi.