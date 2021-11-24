Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

Gün içinde 1.834,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.812,30 puana taşıdı.



Borsa günü rekor seviyede kapattı Borsa, günü yüzde 1,75’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

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