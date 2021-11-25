Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura ANTALYA

Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 24-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da Anfaş Fuar Merkezinde ziyarete açıldı. Online olarak da gerçekleştirilen fuara 135 ülkeden ziyaretçi katılım gösterirken, 7 ülkeden 20 büyük firma alım için geldi.

Fuarda Sera & Sulama Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme ve Koruma”, “Tarım Makineleri” ve “Hayvancılık” olmak üzere toplam beş kategori bulunuyor. 60 bin metrekare fuar alanı büyüklüğüne sahip Growtech’te, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarımın ve çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten birbirinden ilginç ve inovatif ürünler ile markalar yer alıyor.

25 ÜLKEDEN 510 FİRMA

Fuarın ilk gününü değerlendiren Growtech Fuar Direktörü Engin Er “Hasret bitti, tarım sektörü Growtech’e, biz de katılımcı ve ziyaretçilerimize kavuştuk. Bu yıl Growtech’te 25 ülkeden 510 firma yer alıyor. Dünya tarım profesyonellerini Growtech’te Antalya’da bir araya getirdik. Tarım sektörünün güçlü pazar ülkelerinden Hollanda, İspanya ve Macaristan, özel pavilyonlarında ülke bazında millî katılım sağlıyorlar. İlk günümüzde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği BAİB’le birlikte düzenlediğimiz Alım Heyeti Programımıza 7 ülkeden yaklaşık 20 önemli büyük alıcı katıldı. Katılımcı ve ziyaretçilerimizden görüşmelerin çok başarılı geçtiğine; bu yılı ve önümüzdeki dönemi kapsayacak anlaşmaların sağlandığına dair duyumlar aldık” dedi.

Online olarak da gerçekleştirilen fuara 135 ülkeden ziyaretçi katılım gösterirken, 7 ülkeden 20 büyük firma alım için geldi.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YER ALIYOR

Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. İlk gün, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği TSÜAB tarafından “Tohumu Uzmanından Dinleyin” başlıklı panel düzenlendi. Buket Sakmanlı Apaydın’ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Yüksel Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı ile TSÜAB ve ECOSA Başkanı Yıldıray Gençer konuşmacı olarak yer aldı.

Fuarın ikinci gününde ise ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini bulacak. Growtech Tarım Sohbetlerinde ise “küresel iklim değişikliği ve tarımın geleceği” konuşulacak.

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