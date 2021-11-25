Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Döviz kurlarındaki atağın ardından önceki gün siyasette sıcak dakikalar yaşanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelmişti. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti’nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bazı ekonomi kurmayları katılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, faizin düşmesinin ardından kurun yükselmesine yönelik bir beklenti olduğu ancak, son günlerde yaşanan yükselişin bir ‘müdahale’ ile olduğu belirtildi. Yapılan müdahaleyle Türkiye’nin faiz politikasıyla zora sokulmak istendiği, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunun bu şekilde araç hâline getirilmeye çalışıldığı, vatandaşların buna prim vermeyeceğine dikkat çekildi.

Kur atağı, asıl amaca giden yolun bir parçası Türkiye’nin yoluna düşük faiz ve üretimle devam edeceğine dair kararlılık mesajıyla, önceki gün döviz kurlarında yüzde 18’e varan yükselişler yaşandı. Uluslararası kuruluşların “MB neden döviz satmıyor” şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan kur yükselişinin ardından bazı yabancı kuruluşlar ile terör yandaşlarının döviz atağından medet uman açıklamaları; Türkiye ekonomisi ve siyasetini dizayn etme heveslilerinin amaçlarını da açıkça gün yüzüne çıkarmış oldu.

Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.