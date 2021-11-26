Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN | AFYON

Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell, ilk etapta Afyonkarahisar, Uşak, Ordu ve Sivas’taki evlere ve kurumlara gerçek fiber internet hizmetini götürmek için harekete geçti. Fiber altyapıya son 10 yılda 7,6 milyar lira yatırım yapan Turkcell, yeni fiber illere toplam 270 milyon liralık ilave yatırım gerçekleştirecek ve 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin kilometreyi aşacak.

İLK KAZMA AFYON’DA VURULDU

Afyon’da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Afyon’da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon’la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas’ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell’in eve kadar giden ve 10 Gbps’ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi. 2007 yılında Türkiye’de ilk defa ev kullanıcılarını kendi fiber omurgaları üzerinden fiber internet hizmeti ile tanıştırdıklarını hatırlatan Erkan “Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7,6 milyar liraya ulaştı. 2022 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1,5 milyar lira ek yatırıma imza atacağız” diye konuştu.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Afyon’da ilk fiber bağlantıyı kendi elleriyle kurdu.

ORTAK ALTYAPI İÇİN ENGEL YOK

Erkan, bir süredir gündeme gelen operatörlerin ortak bir fiber altyapı kurmasına yönelik çalışmalar hakkında ise “Sayın Cumhurbaşkan’ımız tarafından ve Ulaştırma Bakanlığımızın da belirttiği şekilde; altyapıların ortak olması konusunda bir irade olduğu ortada. Burada önemli olan nokta ‘Nasıl?’ kısmını hayata geçirmek. Regülasyonlar tarafında bakanlık da yoğun bir şekilde çalışıyor. Benim görüşüm, ortak altyapı olsa bile daha fazla beklemeden bu işe başlamak. Elbette ufak tefek engeller var ama bunlar kolay aşılabilir. Herkes bu konuda irade gösteriyor, olmaması için hiçbir engel yok. Bu konu biraz yavaş gidiyor doğru, ancak bu seferberliklerle bu yavaşlığı hızlandırma hedefimiz var” değerlendirmesinde bulundu. Erkan şöyle devam etti: Ortak altyapıyı ortak bir sepete koyup hizmetleri tek bir altyapı şirketinde toparlamak ve servisleri ayrı şirketlerde yapmak en mantıklısı. İdeal olan, bir altyapı şirketinin kurulması ve bizim gibi şirketlerin de servislerde rekabet etmesi. Bu şirket dışarıdan çok ortaklı yatırımcısı olan ve dışarıdan yatırımcı çekebilen bir şirket olur. Özel sektörden de bu konuya yatırım yapmak isteyenler olacaktır. Yatırım yoğun bir iş kolu ve ciddi bir yatırım bütçesi gerektiriyor. Ortak olmak isteyen yatırımcı şirketlerle yapabiliriz.

FİBERDE DÖVİZE BAĞIMLILIĞIMIZ DÜŞÜK

Son dönemdeki kur hareketliliğine de değinen Erkan “Tabii ki kur hareketleri bizim yatırım bütçelerimizi de etkiliyor. Turkcell’in bütün grup olarak toplam yatırımlarının yaklaşık yüzde 70’i dövize bağlı yapılıyor. Bütçeleri bu anlamda etkiliyor bu dalgalanmalar ancak fiber yatırımlarında bu oran daha düşük” dedi.

15 bin kilometre yol fiberle akıllanacak Türkiye’de yollar akıllı hâle geliyor. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, akıllı yollara yönelik 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladıklarını söyledi.

Murat Erkan: Bu saçları fiberle ağarttım Türkiye’nin en az bir milyon km fiber hatta ihtiyacı olduğunu belirten Turkcell CEO’su Erkan “25 milyon hane var. Kimileri, ‘Son 250 metre bakır olsa ne olur?’ diyor. Ben bu saçları fiberle ağarttım. Yani fiber konusunda birisi konuşacaksa herhâlde daha iyi konuşacak, elin parmağından fazla insan yoktur” dedi.