Türkiye Gazetesi

Emekli adayına zam vermeyen patrona kötü, mağdur emekliye ise müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Çalıştığı şirkette tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılan işçi, ay başında maaş bordrosunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Herkesin zamlı ücret aldığını belirten işçi, 'emekli olacağın için sana zam yok' açıklamasıyla sarsıldı.

İŞÇİ, İŞ MAHKEMESİ'NİN YOLUNU TUTTU

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti. Davalı patron ise davanın reddini talep etti. Mahkeme; bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

Tarafların kararı istinafa götürmesi sonucu Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin istinaf talebinin esastan reddine, patronun istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti.

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.

Kararda, "Dosyadaki bilgi ve belgelerden; işverenin işçilerine sene başında yüzde 3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için onun ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının ücretine yüzde 3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsûbuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yargıtay kararını verdi: İş arama izni zorunlu Yargıtay, isteyen işçinin iş arama izninin ücretini alabileceğine hükmetti. İş Kanunundaki hükme göre iş arama izninden yararlanmanın işçinin isteğine bağlı tutulmadığına dikkat çeken Yargıtay, talepte bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesinin zorunlu olduğuna, işverenin bu konuda bir taktir hakkının bulunmadığına karar verdi.

Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı: Bilgisayar kullanım saatleri dikkate alınacak Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında çalışanın kullandığı bilgisayarın açılış kapanış saatlerinin de baz alınabileceğini söyleyerek emsal bir karara imza attı.

Vasıflı işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverene Yargıtay şoku Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.